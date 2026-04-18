אחרי סופ"ש לוהט: זה מה שיקרה השבוע. תחזית מזג אוויר

אחרי סוף שבוע לוהט, מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה נוח. תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית, והטמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בהרים. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.
יום שני, ערב יום הזיכרון: מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי. בשעות הערב ישרור מזג אוויר נוח וקריר בהרים.
יום שלישי, יום הזיכרון + ערב עצמאות: מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הערב ישרור מזג אוויר נוח וקריר בהרים.
יום רביעי, יום העצמאות: נאה, עם עליה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה נוחות.
יום חמישי: נאה, עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
