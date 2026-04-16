המהפך בדרך; גשם, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר הלוהט יימשך גם ביממה הקרובה, אך כבר מחר נתחיל להרגיש שינוי. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש לשטפונות. תחזית מזג אוויר

יום שישי: שרבי ואביך. במהלך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ צפויות סופות חול. בצהריים הטמפרטורות ירדו ‏והלחות תעלה, בעיקר בחוף ובשפלה. צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בודדות, בעיקר בחלקים הפנימיים של ‏הארץ, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהממוצע ‏לעונה. בפנים הארץ ינשבו רוחות ערות ויתכן אובך. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל.

יום ראשון,: מעונן חלקית, והטמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע ‏לעונה. בפנים הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל.

יום שני, ערב יום הזיכרון: מעונן חלקית וקריר מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ירד גשם מידי פעם, ויתכן גם במרכזה.‏

יום שלישי, ערב יום העצמאות: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהממוצע