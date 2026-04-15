גל חום קיצוני ומסוכן; ואז יגיע המהפך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר אביך וקיצוני צפוי בסוף השבוע, חשש כבד משיטפונות בדרום ובמזרח וצניחה בטמפרטורות בתחילת השבוע הבא. תחזית מזג אוויר
יום חמישי: חם ויבש מהרגיל עד שרבי, ינשבו רוחות ערות ויהיה אביך, וייתכן טפטוף עד גשם קל.
יום שישי: שרבי ואביך. במהלך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ צפויות סופות חול.בצהריים הטמפרטורות ירדו והלחות תעלה, וצפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בודדות, בעיקר בחלקים הפנימיים של הארץ. קיים חששלשיטפונות בנחלי המזרח והדרום.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר ואביך, ינשבו רוחות ערות בעיקר בדרום הארץ ובהרים, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות אשר תהיינה סביב הממוצע לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכן גשםמקומי קל.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה
תגובות