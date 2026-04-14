גל חום קיצוני, אובך ורוחות. ומתי הגשם יחזור? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר ביממה הקרובה יהיה חם מהרגיל. יחול זינוק בטמפ' וייעשה שרבי. זה היום בו החום יישבר והגשם יחזור. תחזית מזג אוויר

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעיקר בעננות גבוהה. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. יתכן אובך.

יום חמישי: מעונן חלקית בעיקר בעננות גבוהה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בהרים ובפנים הארץ צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. יתכן אובך. משעות אחה"צ יתכנו ממטרים מקומיים בדרום ובמזרח.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות ערות. צפוי אובך. במהלך היום יכנס אוויר קריר יותר ולח. הרוחות יתחזקו. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בודדות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה קיים חשש לשיטפונות.

יום שבת: מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, ינשבו רוחות ערות ברוב האזורים.יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. יתכן אובך בעיקר בדרום.