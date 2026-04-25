הנשיא טראמפ ביטל את המשלחת לפקיסטן: "אין מה לבזבז זמן"

המשלחת בראשותם של וויטקוף וקושנר ביטלה את יציאתה לאחר הוראתו של טראמפ. לדבריו: "כל הקלפים בידיים שלנו, אם הם רוצים לדבר - שיתקשרו"

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע הערב (שבת) כי הוא מבטל את המשלחת האמריקנית בראשותם של וויטקוף וקושנר למשא ומתן מול איראן בפקיסטן.

ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא: "הרגע ביטלתי את הנסיעה של הנציגים שלי לאיסלאמאבאד, פקיסטן, לפגוש את האיראנים. יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה!".

"חוץ מזה" הרחיב טראמפ, "יש מאבקים פנימיים גדולים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם. אף אחד לא יודע מי שולט, כולל הם."

" וגם" הוסיף, "יש לנו את כל הקלפים, להם אין! אם הם רוצים לדבר, כל מה שהם צריכים זה להתקשר".

מוקדם יותר דווח כי שר החוץ האיראני עזב גם הוא את פקיסטן, וזאת מבלי להיפגש עם בכירים מארצות הברית, וזאת לדבריו כי לא ייפגש כל עוד והמצור על הורמוז נמשך.