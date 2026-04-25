נתניהו הורה לצה"ל: תתקפו בעוצמה בלבנון

ראש הממשלה נתניהו הורה הערב (מוצ"ש) לצה״ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון.

הוראתו של נתניהו באה לאחר כשלושה אזעקות בצפון במהלך השבת, בהם הפר חיזבאללה את הפסקת האש ושיגר כטב"מים לעבר הגליל אשר יורטו בידי צה"ל.

צה"ל גם הוא תקף מטרות, בהם מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ובהם את יחידת 'כוח רדואן' לצרכים צבאיים ומחסן ששימש לאחסון אמצעי לחימה, דרומית לקו ההגנה הקדמי.

המבנים הותקפו להסרת איום על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, זאת בעקבות השימוש של ארגון הטרור חיזבאללה במבנים אלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בהודעה שמסר דובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות למול איומים המופנים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

בנוסף, במסגרת פעילות של כוחות חטיבת הצנחנים הצפונית במילואים (226) במרחב הרכס השיעי, הכוחות איתרו מצבור של טילי נ"ט במחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.

הטילים שאותרו יועדו לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.

כמו כן, לוחמי סיירת צנחנים ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 98 ממשיכים בנטרול מבנים שמשמשים את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכים צבאיים בשכונת האיצטדיון בבינת ג'בייל.

כוחות חטיבה 8 בפיקוד אוגדה 91 איתרו פיר תת-קרקעי וכלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וצוות הקרב החטיבתי 769 איתר מטענים שהוטמנו במבנה וברכב ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכי טרור.