טראמפ מאיים: נתקוף באיראן חזק מאוד היום 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כעת (רביעי) בהצהרה בבית הלבן כי בצל הפלת המסוק במצר הורמוז, "אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד". טראמפ הוסיף כי על איראן לחתום על עסקה. הוא ציין כי "הכנו אותם חזק אתמול, ונכה אותם שוב היום".

מוקדם יותר היום, פרסם טראמפ את ההודעה הנחרצת והלוחמנית ביותר שפרסם כנגד איראן מזה חודשים. טראמפ פתח את ההודעה וקבע: "הצבא האיראני הושמד כולו ונמצא בכאוס גמור, רובו, כמו הצי וחיל האוויר, לא קיים יותר, הם הובסו באופן מוחלט ומלא, איראן כולה דיבורים אך אין לה שיניים, הבריון של המזרח התיכון מת!".

הנשיא הוסיף בנחרצות ולוחמנות מפתיעה: "לקח להם יותר מידי זמן להגיע לעסקה שהייתה יכולה להיות נהדרת עבורם, עכשיו הם ידרשו לשלם את המחיר!".