"נתניהו עשוי להפסיד את הבחירות בגלל הנשיא טראמפ"

בפרק סוער במיוחד של תוכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק באתר 'סרוגים', התכנסו עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי , פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, חבר הכנסת לשעבר אורן חזן וראש עיריית בית שאן שלעבר, מועמד 'ישראל ביתנו' רפי בן שטרית, לדיון טעון על עתיד המדינה, המלחמה באיראן והמשבר הפוליטי המעמיק.

טראמפ ונתניהו: אהבה או "פיצול אישיות"?

הדיון נפתח בהתייחסות למתיחות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, על רקע התקיפות האחרונות באיראן.

אריה יואלי השווה את טראמפ לדמות מקראית מוכרת: "אנחנו מתעסקים פה עם... יריב שאתה לא יכול אף פעם לדעת מה קורה איתו... אני מדבר על טראמפ... בתלמוד אומרים אחשוורוש מלך הפכפך היה... יום אחד הוא קם ככה, יום אחד הוא קם ככה. זה מאוד מאוד מייצג את טראמפ. אתה סוגר איתו איזה משהו ופתאום הוא מתהפך עליך".

יואלי הוסיף כי נתניהו מצליח בקושי לתמרן מולו: "צריך להצדיע לנתניהו שהוא מצליח איכשהו להגיע ללב של האיש הזה... כל מה שמצליחים להוציא עד שהוא יוצא מהבית הלבן... זה הישג".

ישי כהן הביע אכזבה מהשינוי בטון של טראמפ: "סיכוי סביר שנתניהו ינצח את הבחירות בזכות הנשיא טראמפ. היום כשאתה מסתכל... סיכוי סביר שנתניהו יפסיד את הבחירות גם בזכות הנשיא טראמפ... זה לא אותו טראמפ שנתניהו הכיר".

אורן חזן הציג זווית אחרת על טראמפ: "טראמפ תאמינו לי טועים לחשוב שהוא עם פיצול אישיות. האיש הזה גאון, צוחק על כולם... הוא פשוט עושה מזה כסף. טראמפ ונתניהו יש להם מערכת יחסים מאוד מורכבת. נתניהו הוגף על ידי טראמפ גם במלחמה... נתניהו לא קיבל אף קרדיט לא על גמר המלחמה, לא על החטופים".

החזית הביטחונית: "מדינת וסאלים" או עוצמה צבאית?

המשתתפים דנו בחוסר ההכרעה בזירות השונות. רפי בן שטרית תקף בחריפות את המדיניות הנוכחית: "מדינת ישראל מתומרנת למציאות שבה היא בעצם עושה דברו של הנשיא טראמפ... ישראל היא איזה שהיא רפובליקת בננות... או איזה שהיא מדינת וסאלים, סוג של כוכב בדגל של ארצות הברית... אין השגת מטרות באף אחת מהזירות. לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, בוודאי לא מול איראן".

בתגובה, אורן חזן הזכיר את מחיר המלחמה והאחריות של הדרגים השונים: "הגענו במציאות קשה מאוד... ישראל [תוקפת] 1,500 קילומטר ומפרקת מעצמה [איראן]... זה שזה לא קרה במשמרת של אלה שישבו שם וכללו לפני קרה להם נס... הם אלה שפתחו את הדלת, הם אלה שאמרו צבא קטן וחכם".

חסינות טלי גוטליב: עבירה פלילית או רדיפה?

סוגיית הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב עוררה ויכוח סוער סביב חשיפת זהותו של איש שב"כ.

ישי כהן היה נחרץ: "טלי גוטליב עברה עבירה פלילית. היא מסרה ופרסמה שם של עובד שב"כ... היא העמידה בסכנה את חייה ואת חיי משפחתו... החסינות שלה צריכה להיות מוסרת, היא צריכה לעמוד לדין פלילי".

ישי כהן הוסיף כי שתיקת הליכוד נובעת משיקולים פוליטיים: "בגלל שאנחנו בפריימריז... אתה רואה את כל החברים בליכוד חוששים לבוא ולהגיד לטלי גוטליב את האמת בפנים... כי הם יודעים שהיום טלי חזקה בתוך הציבור של הליכוד... חשיפה שלו מסכנת את חייו... וזה אגב עבירה פלילית לא קשור לאם סיכנת או לא סיכנת".

אורן חזן, מניסיונו האישי, הציע לה לעמוד למשפט: "אני אומר גם לטלי גוטליב גברת, אם אין לך מה להסתיר, תעמדי למשפט...

על סיכוייה בפריימריז אמר חזן: "טלי גוטליב היא או שתיבחר בעשירייה ראשונה או שתיזרק... אם יעשו כולם יד אחת נגדה היא תהיה בבית".

חוק יסוד לימוד תורה: ערך עליון או צורך פוליטי?

גם חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה שעלה לכותרות לא נפקדו מהדיון.

ישי כהן הגדיר את החוק כ"מיותר": "אני מתפצל בדעה שלי בין טוב למיותר... טוב כי צריך לגמור את האירוע הזה... ומיותר כי אני לא חושב שזה יחזיק מים... ספק אם הוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית וספק וודאי הוא לא יעמוד במבחן בג"ץ".

אריה יואלי התנגד לעצם קיום החוק: "זה חוק רע... חוק יסוד לימוד תורה הוא מיותר. למה הוא רע? כי אין חוק יסוד ברית מילה, אין חוק יסוד כיבוד אב ואם... החוק הזה לא נועד להכיר בערך לימוד התורה...

ישי כהן השיב לו: החוק הזה נועד להפוך את לימוד התורה לחוק יסוד ואז החוק הזה גובר על ערך השוויון".

רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל ב-7 באוקטובר, הוסיף בכאב: "ערך לימוד התורה בעיניי הוא ערך עליון... תורה זה לא משהו שצריך חוק מיוחד בשבילו... היום לשוות את אלה שלומדים כל היום לאלה שגם משרתים וגם לומדים... אין חוק מיותר יותר מזה".

דווקא אורן חזן שאינו חובש כיפה הפתיע: "אין עם ישראל בלי תורה... ביום שכולם יתגייסו לא תהיה תורה ואם אין תורה אין עם ישראל ואין ארץ ישראל... אבל יש ערך עליון ללומדי תורה... ומי שבורח ויושב על הברזלים שים אותו מאחורי ברזלים".

מבט לעתיד: מתי הבחירות?

לסיום, המשתתפים ניסו לחזות את המועד הסופי לבחירות. בעוד שישי כהן ורפי בן שטרית העריכו כי בשבוע הבא נשמע סופית על מועד בחירות ב-20 באוקטובר, אורן חזן נשאר סקפטי: "אני אפתיע אתכם גם בשבוע הבא לא יהיה מועד לבחירות... אני לא אתפלא אם הבחירות יהיו אחרי 20 באוקטובר".

נתנאל איזק חתם את התוכנית בציפייה לשבוע רגוע יותר, למרות התחזיות הסוערות של הפאנליסטים.