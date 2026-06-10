איראן מאיימת: "הטילים מוכנים לשיגור; יהיה גהינום"

מפת האיומים במזרח התיכון מגיעה בשעות האחרונות לנקודת רתיחה חסרת תקדים. בעקבות הצהרותיו התקיפות של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שאיים לפתוח במתקפה צבאית נגד מטרות באיראן, גורמים רשמיים בטהרן מגיבים הערב (רביעי) בקו לוחמני, חריף ומאיים במיוחד, ומבהירים כי המערכים המבצעיים שלהם נמצאים בכוננות עליונה.

הגורמים האיראנים שלחו מסר ישיר וישיר לבית הלבן ולכוחות הצבא האמריקאים הפרוסים באזור, תוך שימוש בשפה בוטה שאינה משתמעת לשני פנים.

"מחכים לטיפשות שלכם"

באיראן הבהירו כי הם אינם נרתעים מהאיומים שמגיעים מוושינגטון, וכי מערכי הירי שלהם ערוכים לתגובה מהירה וכואבת בטווח הזמן המיידי.

"הטילים מוכנים לשיגור, ואנחנו מחכים לטיפשות שלכם", מסרו הגורמים הרשמיים בטהרן בהתייחסות ישירה לאיומי הממשל האמריקאי. באיראן הוסיפו אזהרה קונקרטית לגבי ההשלכות של פגיעה בהם וטענו: "המתקפה בשעות הקרובות תהיה מרה".

איום ישיר על הצי האמריקאי

חלק ניכר מהמסר האיראני הופנה באופן ממוקד לעבר כוחות חיל הים של ארצות הברית הפועלים במימי המפרץ הפרטי והים הערבי, שנחשבים למטרות פוטנציאליות מרכזיות במקרה של התלקחות אזורית רחבה.

"אנו מייעצים לחיילי הים האמריקאים ליצור קשר עם משפחותיהם עכשיו ולהתנצל", חתמו הגורמים האיראנים את ההצהרה המאיימת, והוסיפו את המשפט הלוחמני: "ברוכים הבאים לגיהנום!". במערכת הביטחון הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר חילופי האיומים, החשש במערב הוא מפני הידרדרות מהירה לעימות צבאי ישיר.