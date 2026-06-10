אל תפספסו: הסגולה המוכחת לזיווג מתחילה עכשיו

המוני בית ישראל ונושאים תפילה לישועה יציינו מחר (חמישי, החל מהערב), כ"ו בסיוון, את יום ההילולה של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל, הטמון במעמקי היער סמוך ליישוב עמוקה שבגליל העליון.

רבי יונתן בן עוזיאל, שחי בתקופת בית שני, נחשב בהיסטוריה היהודית לאחד מגדולי התנאים וממשיך דרכו הבולט של הלל הזקן. לאורך המאות האחרונות תפס ציונו מקום ייחודי בעולם התפילה היהודי, והפך לאחד מאתרי המקומות הקדושים המתויירים והמוכרים ביותר בארץ.

הסגולה המפורסמת למציאת שידוך

סביב מקום מנוחתו בעמוקה התפתחה ברבות השנים מסורת איתנה ומוכרת, המושכת אל המקום רבבות רווקים ורווקות, כמו גם הורים מודאגים. הציון הקדוש הפך למוקד המזוהה ביותר בארץ לתפילה ובקשה על מציאת שידוך וזיווג הגון.

העלייה ההמונית לקבר מגיעה לשיאה דווקא ביום פטירתו, מתוך אמונה כי יום ההילולה של הצדיק מהווה שעת רחמים מיוחדת בשמיים, שבה שערי שמיים פתוחים לקבלת הבקשות והתחנונים של מי שמחפשים לבנות את ביתם.

תהילים, נר וצדקה

המוני המבקרים שיגיעו מחר לצפון הארץ צפויים לנהוג על פי מנהגי המקום המסורתיים כדי לעורר רחמי שמיים. רבים מהם ישלבו במהלך השהות בציון קריאת פרקי תהילים, הדלקת נרות נשמה לזכרו של התנא, נתינת פרוטה לצדקה ונשיאת תפילה אישית וכנה מעומק הלב.

בשל הצפי להגעת קהל רב במהלך היום והערב, מומלץ לבאים להתעדכן בהסדרי התנועה והחנייה באזור עמוקה והדרכים המובילות אליו.