טראמפ: זה הסיכוי למלחמה בין ישראל לטורקיה

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתייחס ישירות למתיחות הביטחונית והמדינית הגואה במזרח התיכון, ומספק הצהרה מרגיעה בנוגע לחשש מפני התלקחות צבאית בין ישראל לבין טורקיה.

במהלך פגישה עם עיתונאים, נשאל הנשיא האמריקאי על ידי כתבת ערוץ 14, ליבי אלון: "האם אתה חושב שיש סיכוי לעימות בין ישראל לטורקיה?".

טראמפ בחר להשיב תוך שהוא מדגיש את מערכת היחסים האישית והקרובה שלו עם המנהיג הטורקי באנקרה. "אני מחבב מאוד את ארדואן. הוא אדם חזק מאוד", השיב הנשיא האמריקאי, והבהיר כי לדעתו הנוכחות שלו בבית הלבן מהווה בלם מפני הידרדרות אזורית. "אני לא חושב שזה יקרה עם טורקיה, לפחות כל עוד אני הנשיא, משום שארדואן מכבד אותי ואני מכבד אותו".

ארדואן מאיים: "נגיב באופן תקיף וברור"

דבריו המרגיעים של טראמפ מגיעים בטיימינג רגיש במיוחד, ועל רקע עימות מתוקשר וחריף שנרשם באחרונה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן.

מוקדם יותר היום (רביעי), נשא ארדואן נאום לוחמני במיוחד בפני סיעת מפלגת השלטון לצדק והפיתוח (AKP) באנקרה. במהלך דבריו שלח הנשיא הטורקי מסר מאיים לחלל האוויר ואמר כי טורקיה לא תהסס לפעול ותגיב "באופן תקיף וברור" לכל מה שהיא תגדיר כאיום על ריבונותה, וכן על זכויותיהם של הקפריסאים הטורקים במרחב הים התיכון.

במערכת המדינית עוקבים באדיקות אחר הצהרות המנהיגים, כאשר נראה כי לעת עתה, התיווך והמשקל הפוליטי של הממשל בוושינגטון מהווים גורם משמעותי בריסון הטונים בין ירושלים לאנקרה.