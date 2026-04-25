מתן כהנא חושף את המפלגה בה יתמודד: "נפעמתי מיכולותיו"

חבר הכנסת לשעבר, מתן כהנא, חושף הערב באיזו מפלגה הוא יתמודד בבחירות הקרובות, בעקבות שאלות שהופנו אליו לאחרונה בנושא. בפוסט ארוך שפרסם חשף כהנא את השתלשלות העניינים בשנים האחרונות, וחשף כי ירוץ עם גדי איזנקוט.

הפוסט המלא של מתן כהנא

את הדברים הבאים אני כותב לאור שאלות שהופנו אלי לגבי המשך דרכי הפוליטית.

לפני כארבע שנים הודיע לי נפתלי בנט שהוא לא מתכוון לרוץ בבחירות לכנסת ה - 25 ולאחר שותפות פוליטית נדירה שהתבססה על חברות ארוכת שנים עוד מהימים המשותפים בסיירת מטכ"ל, הוא "משחרר" אותי לפעול בדרך הפוליטית שבה אבחר. הוא גם אמר שיעזור לי ככל יכולתו להשתלב במקום שיתאים לי וכחבר אמת *כך אכן עשה*.

כמה חודשים לאחר אותה שיחה פנה אלי גדי איזנקוט והציע לי להצטרף אליו בדרכו החדשה בפוליטיקה ולהיות חלק מקבוצת איזנקוט במפלגת המחנה הממלכתי. בפנייתו של גדי אלי, ראיתי זכות גדולה ושמחתי להמשיך את דרכי הפוליטית עם אדם כה רב זכויות.

הצירוף שלי למפלגת 'המחנה הממלכתי' לא היה עניין פשוט. יותר מגורם אחד ציין בפניי שאיזנקוט נאבק על כך והתנה את הצטרפותו למחנה הממלכתי בכך שאני מגיע איתו.

בשיחה בה סיכמנו את השותפות בינינו, גדי אמר לי שהנאמנות היחידה שהוא דורש היא נאמנות למדינת ישראל. בכל הקשור ליחסים בינינו - יספיק לו אמון. לשמחתי הרבה, במהלך ארבע השנים האחרונות נבנתה בין גדי לביני מערכת יחסים המושתתת על אמון מוחלט. לפני כל צעד שעשיתי שחשבתי שעלול "לעורר עניין", לפני כל פגישה שהנחתי שדבר קיומה רגיש, לפני כל פרסום שפרסמתי שחשבתי שעלול לעורר פולמוס – תמיד התייעצתי איתו. גדי תמיד אישר לי ללכת עם הדברים בהם אני מאמין גם אם לא תמיד הסכים איתם. גדי שיתף אותי בהתלבטויות לגבי התפטרותו מהכנסת ועזיבת המחנה הממלכתי והוא ידע שאם וכאשר יחליט לעזוב אני אתפטר מהכנסת יחד איתו.

בארבע השנים האחרונות הייתי שותפו הפוליטי של גדי. בשנים הללו למדתי להכיר אדם ערכי, החלטי, שקול ורגוע. למדתי להכיר מנהיג חכם מאוד עם ראיה אסטרטגית רחבה ויכולת פנומנלית לרדת לעומקם ולזכור את הפרטים הקטנים. הכרתי לוחם אמיץ שיודע לקבל החלטות גם בניגוד לעמדות מקובלות.

נפעמתי מיכולתו של גדי, גם בשעות ובימים הכי קשים לאחר נפילתו בקרב של בנו גל הי"ד, להמשיך ולעסוק בגורלה של המדינה ואף להעמיק את מחויבותו האישית לעתידה.

אנו עומדים בפני מערכת בחירות גורלית לעתידה של המדינה. אני מאמין במנהיגות של גדי, בדרך שלו, בערכים שמובילים אותו וחושב שהוא בנוי מהמרכיבים שמדינת ישראל צריכה עכשיו. אני מבין כי הערך המוסף שלי להתחזקות המחנה הפועל להחלפת השלטון, גבוה יותר במפלגת ישר! עם איזנקוט.

בהובלתו של גדי ויחד עם נבחרת מעולה שאנחנו מקימים, נפעל בעז"ה להפוך את מפלגת ישר! לבית פוליטי גם לציבור דתי לאומי גדול המחפש ייצוג התואם את ערכיו, השקפתו ותרומתו למדינה.

את כניסתי לפוליטיקה אני חב לחברי לצוות בסיירת מטכ"ל, נפתלי בנט. צעדנו יחד דרך משמעותית גם בשדה הפוליטי ואני מעיד על כך שמסירותו לעם ישראל ולמדינת ישראל אין סופית. אני משוכנע שבדרך זו או אחרת עוד נשתף פעולה בהמשך.

יחד עם איזנקוט אמשיך בעז"ה להוביל את מפלגת ישר! נציע לעם ישראל אלטרנטיבה ממלכתית וישרה הרואה את טובת מדינת ישראל לפני כל אינטרס אישי או מגזרי. נפעל בכל מאודנו להקמת ממשלה ציונית רחבה בה יהיו שותפים כל מי שמאמינים במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות.

בעז"ה נעשה ונצליח.