מתן כהנא: "בנט ואיזנקוט? זה מה שיקרה ברגע האמת"

מתן כהנא ממפלגת 'ישר, התייחס לאפשרות לחיבור בין השר גדי איזנקוט לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והעריך: זה מה שיקרה בסוף

חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא ממפלגת 'ישר!' התייחס הבוקר בראיון לרדיו 103FM, לאפשרות של איחוד כוחות היסטורי בין השר גדי איזנקוט לבין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

כהנא, שנחשב לאיש הקרוב ביותר לשני האישים ומי שמכיר מקרוב את הלכי הרוח מאחורי הקלעים, לא השאיר מקום לספק לגבי היכולת של השניים לשתף פעולה ביום שאחרי המלחמה.

"אנחנו פחות מתעסקים בפוליטיקה בימים האלה, עד כדי לא",אמר כהנא והוסיף כי "מתוך היכרות עמוקה עם גדי ונפתלי, אני משוכנע שכשיגיע הרגע – שניהם ידעו לעשות את הדבר הנכון כדי שנביא משהו אחר לעם ישראל".

לדברי כהנא, "אני רואה שני אנשים שאני מכיר אותם היטב, ואני יודע להגיד שברגע האמת הם ידעו לעשות את המהלך הנכון".

כהנא לא התעלם מהמורכבות הפוליטית ומהשאלות סביב הנהגת רשימה משותפת, אך טען כי השניים מסוגלים להתעלות מעל למכשולים הללו: "לכל אחד יש אגו, ואם אנחנו יודעים לרתום את האגו שלנו לטובת עם ישראל – אז ננצח".