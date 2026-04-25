אירוע בטחוני חמור בעוטף עזה

קיבוץ נחל עוז, מהיישובים שספגו את המכה הקשה ביותר בטבח השבעה באוקטובר עם 16 נרצחים ו-8 חטופים, מוצא את עצמו גם היום מול מציאות ביטחונית מטרידה. דווקא כעת, כאשר הקהילה פועלת לשוב לביתה לאחר תקופת פינוי ממושכת, אותרו בשבועיים האחרונים שני עפיפונים שחצו משטח רצועת עזה ונחתו בלב הקיבוץ.

עבור התושבים, לא מדובר באירוע שולי אלא בסימן אזהרה חמור המעיד על כך שהמציאות הביטחונית טרם השתנתה מן היסוד. האירועים מתרחשים על רקע דיווחים על התחמשות מחדש של חמאס בשטח, וזאת לאחר שפג האולטימטום הבינלאומי לפירוז הארגון ב-8 באפריל, מבלי שהוצגה לציבור תמונת מצב ברורה בנושא.

"חוסן קהילתי אינו צ'ק פתוח"

בהודעה רשמית שהוציא הקיבוץ, הובעה דאגה עמוקה מהמשך הפרות הריבונות. "אנו נחושים לבנות כאן את עתיד ילדינו, אך אנו מתריעים: חוסן קהילתי אינו צ’ק פתוח", נכתב. בקיבוץ מדגישים כי הפער בין הבטחות המדינה לבין הופעת עפיפונים בחצרות הבתים פוגע בתחושת הביטחון של המשפחות השבות ושל אלו שטרם חזרו.

אזהרה מפני חזרה לקונספציה

בנחל עוז מתריעים מפני חזרה על תפיסות העבר, שבהן האיום מעזה נתפס כמשני לעומת גזרות אחרות – פער שנוצל על ידי חמאס להוצאת הטבח לפועל. "אסור לאפשר לקונספציה כזו להתבסס שוב", מסרו בקיבוץ.

התושבים קוראים לממשלה ולמערכת הביטחון לעמוד באופן בלתי מתפשר על פירוז הרצועה וסיום שלטון חמאס. הם דורשים מהמדינה להציג תמונת מצב ביטחונית שקופה ולהגיב בנחישות לכל הפרה, כדי להבטיח שמה שהיה בערב השבעה באוקטובר – לא יחזור על עצמו עוד.