בין המחוסלים בתקיפה של צה"ל בעזה - חאזם ראמי עלי עאידי, מפקד חולייה בחמאס שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר

צה״ל ושב״כ חיסלו מוקדם יותר השבוע חוליית מחבלים של ארגון הטרור חמאס, שתכננה לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה״ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי.

התקיפה בוצעה ביום חמישי על ידי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום, בהכוונת שב״כ.

כעת ניתן לפרסם כי בתקיפה חוסלו שלושה מחבלי חמאס, בהם מחבל שהשתתף בפשיטה לשטח מדינת ישראל במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

בין המחוסלים: חאזם ראמי עלי עאידי, מפקד חולייה בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר;

עוד חוסל אבראהים מנצור, מפקד מחלקה בחמאס, שהוביל לאורך הלחימה מתווי טרור רבים נגד כוחות צה״ל והיה גורם מרכזי בבניין הכוח של הארגון ובניסיונות לשיקומו, תוך הפרת הסכם הפסקת האש.

כמו כן חוסל מאהר טנטאוי, מחבל ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס.

במערכת הביטחון ציינו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הסיכוי לפגיעה באזרחים, ובהם שימוש בחימוש מדויק ובתצפיות מהאוויר.

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי נגד הכוחות.