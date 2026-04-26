הרצוג על הירי בארה"ב: "מתפללים לביטחונם של ארה"ב ומנהיגיה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הבוקר (ראשון) לאירוע הירי הדרמטי שנרשם הלילה באירוע בוושינגטון, במהלכו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פונה מארוחת הערב של כתבי הבית הלבן אחרי שחמוש פתח באש מחוץ לאולם.

"הוקל לנו לשמוע שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מלניה טראמפ, סגן נשיא ארצות הברית, מנהיגים אמריקאים ואורחים נוספים שנכחו בארוחת הערב, לא נפגעו מהיורה שפתח באש מחוץ לאולם האירועים" אמר הרצוג. "אנו אסירי תודה על כך שאיש אכיפת החוק שנורה במהלך הפיגוע בריא וכעת הוא בדרך להחלמה".

הנשיא הוסיף ואמר כי "מארץ הקודש, אנו מתפללים לשלומם ולביטחונם של ארצות הברית ומנהיגיה בעקבות הפיגוע הנורא הזה".