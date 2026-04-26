דיווח: החשוד בירי הודה כי רצה לפגוע בבכירי ממשל טראמפ

שעות ספורות אחרי אירוע הירי הדרמטי בוושינגטון, ברשת CBS News דווח כעת (ראשון) כי קול תומאס אלן, החשוד בירי שניסה לחדור לארוחת הערב של כתבי הבית הלבן, הודה בחקירתו כי הוא רצה לירות בבכירי הממשל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

כאמור, אירוע ירי חריג נרשם הלילה בוושינגטון, כאשר אלן בן ה-31 הצליח להגיע אל מרחק ירייה מטראמפ בזמן ארוחת ערב תקשורתית חגיגית. גורם ביטחוני מסר לרויטרס כי אלן הגיע למקום כשהוא חמוש ב"אקדח, רובה ציד וסכינים רבות". לאחר שנוטרל בידי כוחות הביטחון, הוא נלקח לבית חולים לצורך בדיקות רפואיות ומשם הועבר למעצר וחקירה.

הירי באירוע כתבי הבית הלבן (חשבון הנשיא טראמפ ברשת החברתית Truth)

במסיבת עיתונאים שכינס לאחר האירוע, טראמפ טען כי הוא לא חושב שאירוע הירי קשור למלחמה באיראן. "שמעתי רעש וחשבתי שזה מגש שנפל. זה היה די מרוחק. זה היה רובה" סיפר. "היו אנשים שהבינו מיד מה קרה, אחרים פחות. אני הסתכלתי כדי להבין מה מתרחש; מלניה הבינה מיד. היא אמרה: 'זה רעש רע'".

טראמפ הוסיף כי הפינוי מהמקום היה מהיר מאוד: "פינו אותנו במהירות. התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת. רצינו להמשיך את האירוע. אני לא רוצה לאפשר לאנשים החולים האלה לשנות את מרקם החיים ואת מה שאנחנו עושים".