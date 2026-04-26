טראמפ הוברח מארוחה חגיגית בעקבות אירוע ירי חריג

יאיר אמר
ט' אייר התשפ"ו
בנשקים שלופים, הנשיא טראמפ מפונה על ידי כוחות אבטחה.

אירוע ירי חריג ביותר בארצות הברית, לאחר שיורה בודד הצליח להגיע אל במרחק ירייה מהנשיא טראמפ בזמן אירוע ארוחת ערב תקשורתית חגיגית. האירוע התרחש בזמן ארוחת ערב לאירוח גופי התקשורת, ונכחו בו צמרת הבית הלבן, כולל הנשיא טראמפ, והגברת הראשונה מלאניה. בנוסף לסגן הנשיא ג'יי די ואנס ומשפחתו.

הנשיא טראמפ פונה מהמקום על ידי כוחות אבטחת הבית הלבן והשירות החשאי, שפרצו אל האירוע החגגי בנשקים שלופים וגררו את הנשיא אל אזור מאובטח יחד עם בכירים נוספים.

זווית נוספת של הרגעים הדרמטיים שמופצת ברשתות מראה כיצד צוותי אבטחה של השירות החשאי מפנים בזריזות את סגן הנשיא ואנס, בזמן שצוותי אבטחה חמושים וממוגנים מקיפים את הנשיא טראמפ, ומפנים אותו בנפרד אל אזור אחר.

על פי כוחות הביטחון והמשטרה, חשוד אחד בן 31 בשם קול תומאס אלן נעצר לאחר שניסה לחדור אל האירוע בעודו חמוש ברוב צייד (שוטגאן) ואקדח, כאשר עד כה לא ברור אם הירי בוצע על ידי קול אל על ידי כוחות האבטחה במטרה לנטרלו.

בנוסף, סרטונים מתוך האירוע אשר נחשפו ברשתות, מציגים את מה שנראה כמעצרו של קול לאחר הירי, ואפילו הנשיא טראמפ פרסם את תמונות המעצר.

הנשיא טראמפ פרסם הודעה בנושא לפני זמן קצר, והודיע כי פונה על ידי כוחות האבטחה בהתאם לפרוטוקול וכי גם הוא וגם סגן הנשיא ואנס ונשותיהם בטוחים, בנוסף לשאר הבכירים ששהו באירוע החגיגי.

הנשיא טראמפ שיבח את התנהלות השירות החשאי וצוותי האבטחה, וציין כי איש אבטחה אחד נפצע באירוע אך תיאר את מצבם כ'מצוין', בתיעוד שפורסם ממצלמות אבטחה ניתן לראות את קול פורץ בריצה את פרמטר האבטחה של האירוע בריצה ואת מאבטחי השירות החשאי פותחים בירי לעברו.


