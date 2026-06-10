לבנון | 2 מחוסלים בסיכול ממוקד כל רכב בצידון

כלי תקשורת מקומיים מדווחים כי בצהרי יום רביעי בוצעה תקיפה אווירית ממוקדת נגד כלי רכב בלב העיר צידון שבדרום לבנון. על פי הדיווחים, הרכב הותקף באמצעות טיל ששוגר מכלי טיס בלתי מאויש, כאשר עוברי אורח ותושבים מקומיים נמלטו מהזירה בעקבות הפיצוץ העז שנשמע במרחב. כוחות הצלה רבים הוזעקו למקום כדי לטפל בנפגעים ולכבות את האש שאחזה ברכב המפויח.

במערכת הביטחון בלבנון אישרו כי בתקיפה חוסלו שני בני אדם ששהו בתוך הרכב, וכי כוחות הביטחון הלבנוניים הטילו סגר על הזירה כדי למנוע התקהלות. אף שגורמים רשמיים בישראל לא הגיבו באופן מיידי לאירוע, מדובר בסיכול ממוקד משמעותי בעומק השטח הלבנוני, המצטרף לשורת אירועים דומים של תקיפות כלי רכב וסיכולים שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המערכה המתמשכת בגבול הצפון.