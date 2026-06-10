דריכות שיא בישראל לקראת מערכה נוספת מול איראן 

ארצות הברית נערכת לתקיפות נוספות באיראן, ובישראל סבורים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגביר את הלחץ על איראן באיומי התקיפה כדי להביאם לחתום על הסכם - כך דווח הערב (רביעי) בכאן 11.

על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים במערכת הביטחון מטילים ספק באפשרות לחתימה של הסכם ממשי עם איראן. הם מעדיפים את חידוש הלחימה, והיו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפה ישראלית.

נכיר כי מוקדם יותר הערב, הודיע טראמפ כי ארה"ב מתכוונת להכות באיראן גם הלילה בתגובה על הפלת המסוק האמריקני במצר הורמוז. מטוסי התדלוק שהשתתפו בתקיפה אתמול המריאו מנמל התעופה בן גוריון, ולכן בישראל נשמרת דריכות שיא במערכי ההגנה בשל ההצהרות של טראמפ.