בהתקפת ציוצים דרמטיים, הודיע הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תכריז על "ניצחון מוחלט" על המשטר האיראני תוך שבועיים, וגם הבטיח צניחה במחירי הנפט העולמיים.

"לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, פשוטו כמשמעו. אסור שיהיה להם", הצהיר טראמפ. "אני חושב שאנחנו מנצחים במערכה הזו, אבל הניצחון האמיתי יושג במהלך השבועיים הקרובים כשנכריז על ניצחון מוחלט". עם זאת, האופטימיות הפתאומית של הנשיא עומדת בסתירה מוחלטת לחידוש התקיפות של ארה"ב באיראן בעקבות הפלת המסוק האמריקני סמוך למצר הורמוז, והדבר מעלה שאלות נוקבות על האסטרטגיה לטווח ארוך של הממשל האמריקני והעומד בראשו.

תגובה לא פרופורציונאלית

טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו ציטוט מפורסם מסדרת הדרמה "הבית הלבן"(שיצר התסריטאי היהודי ארון סורקין). בסצנה המצוטטת, הנשיא הבדיוני ג'ד ברטלט (שלמרבה האירוניה משתייך דווקא למפלגה הדמוקרטית) שואל את הקבינט שלו מה התועלת של "תגובה פרופורציונלית", ודורש במקום זאת שאויבי ארה"ב יקבלו הרס מוחלט על פגיעה באמריקנים.

התייחסות תרבותית כזו בעיצומו של משבר חמור בעולם האמיתי גרמה לפרשנים פוליטיים בארה"ב להטיל ספק ביכולת לנבא את תוצאות תהליך קבלת ההחלטות של הממשל. המסרים הסותרים, הנעים בין הבטחות לניצחון דיפלומטי קרוב לבין ציטוטים המטיפים למלחמה כוללת, מותירים את בעלות הברית הבינלאומיות ואת השווקים הגלובליים במצב המתנה מתוח ובלתי צפוי.

שוק הנפט והביטחון האזורי

למרות המתיחות הבסיסית, טראמפ מעריך בביטחון כי סיום המבוי הסתום יניב יתרונות כלכליים גלובליים עצומים.

"מחירי הנפט יצנחו בצורה דרמטית, וזה יקרה בקרוב", הבטיח טראמפ, תוך שהוא מקשר ישירות בין הלחץ הגיאופוליטי על טהראן לבין הקלה מקרו-כלכלית רחבה יותר.

לעומת זאת, כשנשאל על ידי כתבי "סקיי ניוז" האם ארה"ב תתמוך בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במידה וישראל תחליט להתערב בעימות צבאי עם איראן, טראמפ הביע ספקנות שתתרחש הסלמה נוספת.

"אני לא חושב שזה עומד לקרות, כי הכל מסתדר בצורה טובה מאוד ואיראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות", אמר טראמפ.

מהדורת הנקודה האדומה באנגלית לנשיא טראמפ - הנקודה האדומה כ"ג בסיוון. אולפן סרוגים מהדורת הנקודה האדומה באנגלית לנשיא טראמפ | צילום: הנקודה האדומה כ"ג בסיוון. אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 0:00

סאטירה לפנים של טראמפ

התסכול הישראלי הגובר ממדיניות החוץ של טראמפ זכה לתגובה סאטירית מפתיעה בפינה היומית "הנקודה האדומה" באתר סרוגים.

המהדורה היומית ביום שאחרי הסכם הפסקת האש שכפה טראמפ על ישראל ואיראן לאחר סבב הלחימה השלישי שנמשך 17 שעות, פנה המגיש באנגלית לנשיא טראמפ בנוגע לשאננות האזורית המסתמנת שלו.

הסרטון הסאטירי השמיע "אתראה אדומה" לבית הלבן, והזהיר שאם טראמפ לא יחזור להיות הידיד הכי טוב של ישראל, הוא יסכן את נצחונו הצפוי בבחירות אמצע הקדנציה בארה"ב, וחמור מכך את הקשר החברי הטוב עם עיתונאי חדשות 12 ברק רביד.