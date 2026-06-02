מקורבו של טראמפ מכחיש: "הדיווח של ברק רביד מפוברק"

מארק לווין, ידידו ומקורבו של הנשיא טראמפ, שידוע כמי שנמצא בקשר אקטיבי עם הנשיא ונחשב לאחר מאנשי התקשורת המקורבים ביותר אליו, טוען בתוקף כי הדיווח של ברק רביד בקשר לשיחת הטלפון בין המנהיגים, מפוברק ברובו.

אחד מהאנשים המקורבים ביותר לנשיא טראמפ מחוץ לבית הלבן, יוצא בהכחשה גורפת לדיווח על השיחה נפיצה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ.

לווין ציין בשמו את כתב Axios הישראלי, ברק רביד ותיאר את המצב באופן נחרץ ביותר: "ברק רביד מ-Axios צריך להיות מפוטר. הסיבה: הסיפור שלו היה מפוברק ברובו על ידי מדליפים אנונימיים, התקשורת צריכה לקחת ברצינות את אמת דיווחיהם, וחברות התקשורת האלה צריכות לשנות את הבלאגן שיצרו,.

מקורבו של טראמפ המשיך וקבע: "Axios צריכים לצאת בהתנצלות מיידית ולפרסם תיקון, ומשרד המשפטים או ה-FBI צריכים לחקור את האירוע כפלילי, נדרשת חקירה פלילית בעקבות אופי ההדלפה, שבליבה ניסיון לפגוע ביחסים בין ישראל וארה"ב, נתינת סיוע לאויב, והשפעה על המלחמה והמו"מ באופן מזיק".

בקשר לשיחה עצמה, הבהיר לווין כי הוא תומך בעמדה הישראלית והסביר: " ישראל חייבת להיות חופשית להשמיד את חיזבאללה. חיזבאללה ממשיך להמטיר אלפי טילים ומזל"טים נגד ישראל, בהנחיית אדוניו במשטר האיראני. ישראל היא מדינה ריבונית שחייבת ותגן על אזרחיה. בואו נזכור שחיזבאללה הרג מאות אמריקאים".

והתייחס גם למגעים עם איראן: "יתרה מכך, איראן לא צריכה להיות מסוגלת לכתוב את תנאי ההסכם בכל הסכם שהוא, כולל הדרישות שלה להגן על חיזבאללה אם ייחתם הסכם כלשהו".