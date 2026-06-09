בארה"ב חושפים: פרטים חדשים על התרסקות המסוק במיצרי הורמוז

רגע אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר כי איראן אחראית להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, גורמים אמריקנים חשפו הערב (שלישי) פרטים ראשונים וחדשים מחקירת התקרית שהתרחשה אמש בשמי המפרץ הפרסי.

לפי הדיווח ברשת CNN, כטב"ם איראני פגע במסוק והביא להתרסקותו מול חופי עומאן. הגורמים האמריקנים טענו כי הכטב"מ שפגע במסוק היה מדגם "שאהד", הידועים ביכולתם לנוע באיטיות ובגובה נמוך - דבר שמקשה על יירוטם.

במקביל, ברשת "אקסיוס" דווח כי שני אנשי הצוות שהיו על המסוק בעת ההתרסקות חולצו מהמים באמצעות ספינת רחפן בלתי מאוישת של חברת Corsair, שהופעלה על ידי כוחות חיל הים האמריקני. ספינת הרחפן העבירה את אנשי הצוות "לאזור אחר בים", שם חיכה להם מסוק שהטיס אותם חזרה לבסיס.

כאמור, מוקדם יותר הערב הנשיא טראמפ פרסם ברשתות החברתיות כי "עודכנתי עכשיו על ידי הצבא הדגול שלנו שהאיראנים הפילו אתמול את אחד ממטסוק האפאצ'י המתוחכמים ביותר שלנו, בזמן שהוא סייר מעל מיצרי הורמוז. במסוק היו שני טייסים, ושניהם חולצו בשלום, הם בטוחים ולא נפצעו". למרות זאת, טראמפ הזהיר: "עם זאת, ארה"ב חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו. תודה על תשומת לבכם לעניין זה!".