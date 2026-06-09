איראן מגיבה לאיום של טראמפ: "נעבור למה שאנו יודעים הכי טוב"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב הערב (שלישי) לאיום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטען כי ארה"ב "תהיה חייבת לתקוף" בתגובה להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז.

"אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל אנחנו מדברים בשפות אחרות בצורה הרבה יותר טובה" איים קאליבאף. "אם תפר את התחייבויותיך, אנחנו נעבור לדבר בשפה שאנו יודעים הכי טוב. אתה רוכב על הסוס שחבשת!".

כאמור, טראמפ חשף הערב כי איראן הפילה את מסוק הקרב האמריקני אמש במיצרי הורמוז, כשאיים בתגובה של הצבא האמריקני. "עודכנתי עכשיו על ידי הצבא הדגול שלנו שהאיראנים הפילו אתמול את אחד ממטסוק האפאצ'י המתוחכמים ביותר שלנו, בזמן שהוא סייר מעל מיצרי הורמוז" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "במסוק היו שני טייסים, ושניהם חולצו בשלום, הם בטוחים ולא נפצעו".