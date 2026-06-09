טראמפ מאיים על איראן: "ארה"ב חייבת להגיב למתקפה הזו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר כי איראן הפילה את מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, כשאיים: "ארה"ב חייבת להגיב למתקפה הזו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) להתרסקות מסוק הקרב האמריקני אמש במיצרי הורמוז, כשאישר כי הטייסים שחולצו לא נפגעו. עם זאת, בדבריו טראמפ איים כי ארה"ב תגיב למתקפה - וחשף כי איראן היא זו שהפילה את המסוק.

"עודכנתי עכשיו על ידי הצבא הדגול שלנו שהאיראנים הפילו אתמול את אחד ממטסוק האפאצ'י המתוחכמים ביותר שלנו, בזמן שהוא סייר מעל מיצרי הורמוז" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "במסוק היו שני טייסים, ושניהם חולצו בשלום, הם בטוחים ולא נפצעו".

למרות זאת, טראמפ הזהיר: "עם זאת, ארה"ב חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו. תודה על תשומת לבכם לעניין זה!".

כזכור, הלילה דווח כי מסוק קרב מסוג אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק באזור מצר הורמוז, כששני אנשי הצוות שהיו עליו חולצו בשלום ולא נפגעו. בממשל טראמפ, וכן בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב, שמרו על שתיקה במשך שעות ארוכות ולא פרסמו הודעה רשמית על האירוע, עד אחרי שכלי התקשורת פנו לקבלת תגובה.

במקור לא היה ברור האם המסוק נפגע כתוצאה מאש עוינת, סבל מתקלה טכנית או נתקל בבעיה אחרת במהלך פעילותו המבצעית, אך כעת טראמפ אישר כאמור כי איראן הפילה את המסוק - שהופעל באזור כחלק מהמאמצים לאכוף את הסגר הימי שהוטל על מיצרי הורמוז ולפקח על תנועת כלי השיט העוברים בו.





