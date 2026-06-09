דיווח: מסוק קרב אמריקני התרסק סמוך למצר הורמוז

לפי ה"ניו יורק טיימס", מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק במהלך פעילות באזור המפרץ. שני אנשי הצוות חולצו בשלום, ובוושינגטון עדיין בודקים מה הוביל לתקרית

מסוק קרב מסוג אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק באזור מצר הורמוז, כך דווח הבוקר ב"ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקניים המעורים בפרטי האירוע.

על פי הדיווח, שני אנשי הצוות שהיו על סיפון המסוק חולצו בשלום ולא נפגעו.

נכון לעכשיו, נסיבות ההתרסקות טרם התבררו באופן מלא.

לפי הגורמים שצוטטו בדיווח, עדיין לא ידוע האם המסוק נפגע כתוצאה מאש עוינת, סבל מתקלה טכנית או נתקל בבעיה אחרת במהלך פעילותו המבצעית.

עוד נטען כי ממשל נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לא פרסם הודעה רשמית על האירוע, וכך גם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), עד לאחר שכלי התקשורת פנו לקבלת תגובה.

האירוע מתרחש על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי ובאזור מצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם.

צבא ארצות הברית מפעיל באזור מסוקי אפאצ'י וכלי טיס נוספים כחלק מהמאמצים לאכוף את הסגר הימי שהוטל על המצר ולפקח על תנועת כלי השיט העוברים בו.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מיקום ההתרסקות המדויק או על מצב המסוק לאחר האירוע, והחקירה לבירור נסיבות התקרית נמשכת.