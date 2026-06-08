תקרית במיצרי הורמוז: ספינה הודית הותקפה מול חופי עומאן

איגוד המלחים ההודי הודיע על ספינה הודית שהותקפה מול חופי עומאן, סמוך למיצרי הורמוז. צפו בתיעוד

מתיחות במפרץ: איגוד המלחים ההודי "פורוורד" הודיע היום (שני) כי ספינה הודית הותקפה מול חופי עומאן, סמוך למיצרי הורמוז. 24 אנשי צוות היו על הסיפון, כשחלקם בעלי אזרחות הודית.

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בסרטון שפורסם ברשת נראה ענן עשן מיתמר מעל הספינה. באיגוד המלחים לא סיפקו פרטים על אופי התקיפה, ולא נמסר האם יש פצועים בקרב אנשי הצוות.

כזכור, מוקדם יותר היום הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע על סגר מוחלט בים סוף ובמיצר באב אל-מנדב לכל כלי שיט הקשור לישראל. "החל מרגע זה, יש איסור על שיט ישראלי בים סוף. כל תנועה ימית של ישראל - היא מטרה לתקיפה" אמר סריע. עוד הזהיר כי "הסלמה תיענה בהסלמה" וכי הפעולות של החות'ים יתגברו בהתאם להתפתחויות האזוריות.