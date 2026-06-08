הבכיר החות'י מאיים: "תמה תקופת הזירות הנפרדות"

שעות לאחר שיגור הטיל מתימן לעבר ישראל, בכיר בארגון החות'י הצהיר כי נבנית כעת "משוואת אחדות הזירות" הכוללת את איראן, לבנון, עיראק, תימן ועזה

על רקע המתיחות האזורית והתקיפה הישראלית באיראן, בכיר בארגון החות'ים בתימן שיגר הבוקר (שני) מסר מאיים לישראל ולבעלות בריתה.

חזאם אל-אסד התייחס להתפתחויות האחרונות באזור וטען כי ארגוני וגורמי "ציר ההתנגדות" פועלים כיום בתיאום הדוק יותר מאי פעם.

"טהראן, ביירות, צנעא, בגדאד ועזה. יש שינוי גדול במאזני העימות. תמו זמני ההתנהלות בהתבודדות וההפקרות".

לדבריו "כיום מתעצבת בשטח משוואת 'אחדות הזירות', כדי להדגיש כי שום תוקפנות לא תישאר מוגבלת לגזרה גיאוגרפית אחת או מבודדת מסביבתה".

הטיל מתימן והאזעקות במרכז הארץ

דבריו של הבכיר החות'י מגיעים שעות לאחר שטיל ששוגר מתימן לעבר ישראל הפעיל הבוקר אזעקות במספר אזורים במרכז הארץ ובשפלה.

השיגור התרחש על רקע גל התקיפות שיוחס לישראל באיראן במהלך הלילה, והצטרף לשורת איומים מצד גורמים המזוהים עם הציר הפרו־איראני באזור.