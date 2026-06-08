הסלמה נוספת: האיום החדש של החות'ים כלפי ישראל

שעות אחרי ירי הטיל מתימן לעבר ישראל, דובר החות'ים יחיא סריע הודיע על צעד נוסף: "כל תנועה - היא מטרה לתקיפה"

ההסלמה נמשכת: הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע הבוקר (שני) על סגר מוחלט בים סוף ובמיצר באב אל-מנדב לכל כלי שיט הקשור לישראל. במקביל קיבל אחריות לירי הטיל הבוקר לעבר ישראל, אשר לטענתו כוון לעבר "מטרות רגישות ביפו הכבושה".

"החל מרגע זה, יש איסור על שיט ישראלי בים סוף. כל תנועה ימית של ישראל - היא מטרה לתקיפה" אמר סריע. עוד הזהיר כי "הסלמה תיענה בהסלמה" וכי הפעולות של החות'ים יתגברו בהתאם להתפתחויות האזוריות.

כאמור, האיום הנוכחי של החות'ים מגיע אחרי שטיל ששוגר מתימן לעבר ישראל הפעיל הבוקר אזעקות במספר אזורים במרכז הארץ ובשפלה. בצה"ל אמרו כי הטיל יורט, ולא דווח על נפגעים. השיגור התרחש על רקע גל התקיפות שיוחס לישראל באיראן במהלך הלילה, והצטרף לשורת איומים מצד גורמים המזוהים עם הציר הפרו־איראני באזור.

מוקדם יותר היום בכיר החות'ים חאזם אל-אסד התייחס להתפתחויות האחרונות באזור וטען כי ארגוני וגורמי "ציר ההתנגדות" פועלים כיום בתיאום הדוק יותר מאי פעם. "טהרן, ביירות, צנעא, בגדאד ועזה. יש שינוי גדול במאזני העימות. תמו זמני ההתנהלות בהתבודדות וההפקרות" טען. "לדבריו "כיום מתעצבת בשטח משוואת 'אחדות הזירות', כדי להדגיש כי שום תוקפנות לא תישאר מוגבלת לגזרה גיאוגרפית אחת או מבודדת מסביבתה".