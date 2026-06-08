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אזעקות במרכז ובשפלה בעקבות ירי מתימן; הטיל יורט

שעות לאחר התקיפה הישראלית באיראן, זוהה שיגור מתימן בעקבותיו נשמעו התרעות מקדימות ברחבי הארץ. אזעקות הופעלו במרכז ובערי השפלה. הטיל יורט בידי מערכות ההגנה

כ"ג סיון התשפ"ו
אזעקות במרכז ובשפלה בעקבות ירי מתימן; הטיל יורט
בעקבות ירי מתימן: אזעקות במרכז הארץ צילום: צילום: יונתן זינדל/פלאש90

שעות לאחר התקיפה הישראלית באיראן, צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.
יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

בעקבות הזיהוי, הופעלו התרעות מקדימות ברחבי הארץ, ואזעקות נשמעו במרכז ובערי השפלה. צה"ל יירט את השיגור בהצלחה.

מוקדם יותר הבוקר הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. 

ההסלמה החלה בעקבות ירי מאיראן לעבר ערי הצפון, זאת לאחר שאיימו כי ירי לעבר הדאחייה בלבנון דינו כירי לעבר טהרן.


תימן איראן אזעקות

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