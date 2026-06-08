אזעקות במרכז ובשפלה בעקבות ירי מתימן; הטיל יורט

שעות לאחר התקיפה הישראלית באיראן, צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.

יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.



בעקבות הזיהוי, הופעלו התרעות מקדימות ברחבי הארץ, ואזעקות נשמעו במרכז ובערי השפלה. צה"ל יירט את השיגור בהצלחה.

מוקדם יותר הבוקר הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.

ההסלמה החלה בעקבות ירי מאיראן לעבר ערי הצפון, זאת לאחר שאיימו כי ירי לעבר הדאחייה בלבנון דינו כירי לעבר טהרן.



