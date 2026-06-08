מעל הראש של טראמפ: ישראל תוקפת בשטח איראן

למרות אזהרותיו של נשיא ארצות הברית על כך כי ימנע תקיפה ישראלית בשטח איראן, מטוסי קרב של חיל האוויר פתחו בגלי תקיפות בלב איראן.
מטוסי קרב ישראלים פתחו בגל תקיפות שלא נראה כמותו באיראן מזה חודשים, למרות אזהרותיו של הנשיא טראמפ.
דובר צה"ל אישר את דבר התקיפות ומסר: " חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. פרטים נוספים בהמשך".
על פי האיראנים, בוצעו מספר גלי תקיפה כנגד שורה של מטרות, האיראנים טוענים כי ישראל עשתה שימוש בטילים בליסטיים ארוכי טווח ששוגרו ממטוסי קרב, דבר שאפשר לפגוע במטרות בעומק איראן ללא חדירה לעומק השטח.
על פי תיעודים מהקרקע, ככל הנראה הותקף נמל התעופה הבין-לאומי מהראבאד, שמשמש גם כשדה תעופה של משמרות המהפכה האיראניים, ובנוסף הותקפו מספר תשתיות הקשורות למשמרות המהפכה, בדגש על מתקני שיגור טילים.
גורמים בכירים במשטר האיראני הודיעו כי צפויה להגיע תגובה איראנית לתקיפות הישראליות.
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