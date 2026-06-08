מעל הראש של טראמפ: ישראל תוקפת בשטח איראן

למרות דבריו של הנשיא טראמפ, והצהרותיו כי ימנע מישראל לתקוף באיראן, חיל האוויר יצא לגל תקיפות ברחבי מערב ומרכז איראן

למרות אזהרותיו של נשיא ארצות הברית על כך כי ימנע תקיפה ישראלית בשטח איראן, מטוסי קרב של חיל האוויר פתחו בגלי תקיפות בלב איראן.

ללא קרדיט, ,תקיפות ישראליות בשטח איראן הבוקר

מטוסי קרב ישראלים פתחו בגל תקיפות שלא נראה כמותו באיראן מזה חודשים, למרות אזהרותיו של הנשיא טראמפ.

דובר צה"ל אישר את דבר התקיפות ומסר: " חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. פרטים נוספים בהמשך".

פיצוצים באספהאן צילום: ללא קרדיט

על פי האיראנים, בוצעו מספר גלי תקיפה כנגד שורה של מטרות, האיראנים טוענים כי ישראל עשתה שימוש בטילים בליסטיים ארוכי טווח ששוגרו ממטוסי קרב, דבר שאפשר לפגוע במטרות בעומק איראן ללא חדירה לעומק השטח.

עשן עולה מנמל התעופה הבין-לאומי מהראבאד צילום: ללא קרדיט

על פי תיעודים מהקרקע, ככל הנראה הותקף נמל התעופה הבין-לאומי מהראבאד, שמשמש גם כשדה תעופה של משמרות המהפכה האיראניים, ובנוסף הותקפו מספר תשתיות הקשורות למשמרות המהפכה, בדגש על מתקני שיגור טילים.

גורמים בכירים במשטר האיראני הודיעו כי צפויה להגיע תגובה איראנית לתקיפות הישראליות.



