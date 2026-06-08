בעקבות התקיפה האיראנית: זינוק נוסף במחירי הנפט

ההשלכות הכלכליות של המלחמה: מחירי הנפט רשמו הלילה (בין ראשון לשני) עלייה משמעותית, זאת על רקע ההסלמה במזרח התיכון והתקיפות האיראניות על ישראל. במקביל, גם הדולר רשם התחזקות, כשהיום השער עלה מ-2.8 ל-2.98 שקלים.

על פי הנתונים העדכניים, מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" עלה בכ-4 אחוזים, כשהוא עומד כעת על 97 דולר לחבית - זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני תחילת המלחמה בפברואר האחרון. גם מחיר נפט מסוג "WTI" זינק ב-4.5 אחוז, ונסחר ברמה של 94 דולר לחבית.

נזכיר כי מחיר השיא של הנפט הגיע בעבר לכ-120 דולר לחבית, בזמן הלחימה העצימה של ארה"ב וישראל עם איראן במרץ האחרון - כך שרמת המחירים הנוכחית עדיין רחוקה מהנתונים שנרשמו בעבר. עם זאת, מחיר הנפט משפיע על מחיריהם של מוצרים רבים, ועלייה במחיר מהווה פגיעה משמעותית לכלכלה העולמית.