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בעקבות התקיפה האיראנית: זינוק נוסף במחירי הנפט

מחירי הנפט רשמו עלייה משמעותית בעקבות ההסלמה והתקיפות האיראניות על ישראל. כל הפרטים

כ"ג סיון התשפ"ו
בעקבות התקיפה האיראנית: זינוק נוסף במחירי הנפט
אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

ההשלכות הכלכליות של המלחמה: מחירי הנפט רשמו הלילה (בין ראשון לשני) עלייה משמעותית, זאת על רקע ההסלמה במזרח התיכון והתקיפות האיראניות על ישראל. במקביל, גם הדולר רשם התחזקות, כשהיום השער עלה מ-2.8 ל-2.98 שקלים. 

על פי הנתונים העדכניים, מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" עלה בכ-4 אחוזים, כשהוא עומד כעת על 97 דולר לחבית - זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני תחילת המלחמה בפברואר האחרון. גם מחיר נפט מסוג "WTI" זינק ב-4.5 אחוז, ונסחר ברמה של 94 דולר לחבית. 

נזכיר כי מחיר השיא של הנפט הגיע בעבר לכ-120 דולר לחבית, בזמן הלחימה העצימה של ארה"ב וישראל עם איראן במרץ האחרון - כך שרמת המחירים הנוכחית עדיין רחוקה מהנתונים שנרשמו בעבר. עם זאת, מחיר הנפט משפיע על מחיריהם של מוצרים רבים, ועלייה במחיר מהווה פגיעה משמעותית לכלכלה העולמית.

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