הירי התחדש: שיגורים מאיראן לצפון ולמרכז

הירי מאיראן התחדש: פיקוד העורף עדכן כי זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ, כשהתראות מקדימות נשלחו לאזור הגליל, הגולן, המפרץ והעמקים. בהמשך ניתנה התראה מקדימה גם למרכז הארץ. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום נשמעו בחיפה, בגליל ובגולן, ולאחר מכן גם בגוש דן ובשומרון.

"צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום" נמסר. "בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

"הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה" הוסיפו. "יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

ממד"א נמסר כי בשלב זה לא ידוע על נפגעים. חובשים ופראמדיקים יצאו לסרוק זירה בה התקבל דיווח.