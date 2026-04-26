חודר את האבטחה ופותח באש: תיעוד הירי באירוע כתבי הבית הלבן

הנשיא טראמפ העלה לחשבון הרשת החברתית שלו תיעוד מאירוע הירי במלון בוושינגטון, שם התארחו כתבי הבית הלבן לאירוע המסורתי.

בתיעוד נראה היורה חודר את האבטחה ופותח באש לעבר איש השירות החשאי, כאשר חבריו מגיבים בירי גם הם לעבר החשוד.

הירי באירוע כתבי הבית הלבן (חשבון הנשיא טראמפ ברשת החברתית Truth)

הנשיא טראמפ פרסם את שמו של החשוד בירי: קול תומאס אלן, אזרח אמריקני בן 31 מקליפורניה.

גורם ביטחוני מסר לרויטרס כי אלן הגיע למקום כשהוא חמוש ב"אקדח, רובה ציד וסכינים רבות". לאחר שנוטרל בידי כוחות הביטחון, הוא נלקח לבית חולים לצורך בדיקות רפואיות.

במסיבת עיתונאים שכינס לאחר האירוע, התייחס טראמפ לאפשרות שהירי קשור למלחמה באיראן, ואמר: “אני לא חושב שזה קשור למלחמה באיראן”.

הנשיא תיאר את רגעי הדרמה באולם: “שמעתי רעש וחשבתי שזה מגש שנפל. זה היה די מרוחק. זה היה רובה. היו אנשים שהבינו מיד מה קרה, אחרים פחות. אני הסתכלתי כדי להבין מה מתרחש; מלניה הבינה מיד. היא אמרה: ‘זה רעש רע’”.

טראמפ הוסיף כי הפינוי מהמקום היה מהיר מאוד: “פינו אותנו במהירות. התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת."

עוד אמר: "רצינו להמשיך את האירוע. אני לא רוצה לאפשר לאנשים החולים האלה לשנות את מרקם החיים ואת מה שאנחנו עושים”.