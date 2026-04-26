גאווה למגזר: זה התפקיד הבכיר הצפוי לציפי חוטובלי

הממשלה צפויה לאשר הבוקר (ראשון) את מינויה של ציפי חוטובלי לתפקיד ראשת מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. כניסתה הרשמית של חוטובלי לתפקיד מתוכננת ליום שלישי הבא, ה-5 במאי.

אישור המינוי בישיבת הממשלה ישים סוף לתקופה ארוכה שבה המערך הקריטי פעל ללא ראש מכהן. התפקיד הבכיר נותר לא מאויש במשך כשנתיים, מאז חודש מאי 2024, אז סיים את תפקידו ראש המערך הקודם, מושיק אביב.

תכלול ההסברה של מדינת ישראל

מטה ההסברה הלאומי הוא המנגנון המקצועי המרכזי שאחראי על תיאום ותכלול אסטרטגיית ההסברה של כלל גופי הדוברות הרשמיים בישראל – בהם משרד החוץ, דובר צה"ל, המשטרה וקהילת המודיעין – מתוך מטרה להציג קו אחיד, אמין ועקבי.

במסגרת התפקיד, תהיה חוטובלי אחראית על העבודה השוטפת מול כלי התקשורת בארץ ובעולם, שיתופי פעולה עם גופים פרו-ישראליים ברחבי הגלובוס, וכן על תפעול מערך הרשתות החברתיות ואתרי האינטרנט של משרד ראש הממשלה. על פי הגדרת תפקידו, המערך עוסק אך ורק בנושאים ממלכתיים ולאומיים, ואינו רשאי לעסוק בנושאים פוליטיים או מפלגתיים.



חוטובלי מגיעה לתפקיד לאחר קדנציה בת חמש שנים כשגרירת ישראל בבריטניה , שם צברה ניסיון רב בהובלת מאמצי ההסברה של ישראל מול תקשורת עוינת וזירה בינלאומית מורכבת, במיוחד לאורך מלחמת "חרבות ברזל". קודם לכן כיהנה במשך שנים ארוכות כחברת כנסת ושרה, ושימשה בין היתר כסגנית שר החוץ, שרת התפוצות ושרת ההתיישבות.