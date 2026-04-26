התביעה החדשה שקושרת את מייקל ג'קסון לישראל

המשפחה שנחשבה לקרובה ביותר למלך הפופ טוענת כעת כי ארבעה מילדיה הותקפו מינית על ידו, כולל במהלך ביקורו ההיסטורי בישראל

בזמן שהוליווד נערכת ליציאת הביוגרפיה הקולנועית "מייקל" על הזמר מייקל ג'קסון, פרשייה משפטית חדשה ומטלטלת מאיימת להעיב על החגיגות.

משפחת קסיו, מי שהוגדרה במשך עשורים כ"משפחה השנייה" של ג'קסון ואף הגנה עליו בחירוף נפש בתוכניתה של אופרה וינפרי, הגישה תביעה חריפה נגד עיזבונו של הזמר המנוח.

בתביעה נטען כי ג'קסון ניצל את קרבתו למשפחה ופגע מינית בארבעה מתוך חמשת האחים. לפי כתב התביעה, הפגיעות התרחשו באחוזת "נוורלנד" ובתחנות שונות בסיבובי הופעות חובקי עולם.

פרט מעורר עניין עבור הקהל המקומי נוגע לביקורו של ג'קסון בישראל בשנת 1993; באותה עת, בעיצומה של פרשת ג'ורדן צ'נדלר, הטיס אב המשפחה את בניו לישראל כאקט של תמיכה בזמר. כעת טוענת המשפחה כי דווקא אז, תחת מעטפת ה"תמיכה", התבצעו חלק מהמעשים.

התזמון אינו מקרי: בעוד הסרט החדש צפוי להציג זווית אוהדת על חייו, התביעה של משפחת קסיו – שהיו מאנשי סודו הקרובים ביותר – מהווה סדק משמעותי בחומת ההגנה ההיסטורית סביב הכוכב ומציפה מחדש את השאלות הקשות סביב מורשתו.