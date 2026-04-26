"מטומטמים שימושיים" בן כספית תוקף את הגוש החילוני

שעות ספורות לפני פתיחת ההצבעה לרב העיר תל אביב, דרמה במועצת העיר: ראובן לדיאנסקי, משנה לראש העיר ויו"ר סיעת "חילונים ירוקים", הודיע כי הוא וחברו לסיעה אברהם פורז יחרימו את הבחירות.

התגובה החריפה של בן כספית

העיתונאי בן כספית בפוסט מפתיע תקף בחריפות את ההחלטה.

"‎מטומטמים שימושיים הייתם ונשארתם" כתב כספית, והוסיף: "אם אריה דרעי ינצח גם בבחירות האלה ומקורבו הרב זבדיה כהן ייבחר, תדעו את מי להאשים".

לדבריו, דווקא מי שמתנגד להתחזקות ש"ס צריך לפעול כדי לבלום אותה בקלפי ולא להחרים את ההצבעה.

למה זה קריטי דווקא עכשיו?

הבחירות לרב תל אביב מתקיימות בגוף בוחר מצומצם של 64 חברים בלבד כך שכל קול עשוי להיות מכריע.

המשמעות: שני הקולות של לדיאנסקי ופורז, שהיו יכולים להצטרף לגוש המתנגד למועמד ש"ס, לא ייספרו כלל.

בקרב שבו גם כך המאזן נוטה לטובת ש"ס, ההערכות הם כי החרמה כזו עלולה להשפיע ישירות על התוצאה הסופית.

כך, שעות לפני ההכרעה המאבק על רבנות תל אביב מקבל תפנית נוספת, שלא בטוח מי ייצא ממנה נשכר.