המפכ"ל על גל הרציחות: "יש אירועים מתפרצים שקשה למנוע"

מפכ"ל המשטרה התייחס לריבוי מקרי הרצח, וחילק בין חיסולים מאורגנים ל"אירועים בלתי צפויים" דוגמת הרצח בזכרון יעקב. בדבריו קרא למערכת המשפט להחמיר בענישה: "המשטרה לא תרפה, אך נדרש שילוב זרועות"

על רקע גל האלימות והרציחות הגואה ברחבי הארץ, התייחס הבוקר (ראשון) מפכ"ל המשטרה לאירועים הקשים בפתח הערכת מצב שקיים. "בשבועות האחרונים, אנו עדים לריבוי מטריד וכואב של מקרי רצח, בחברה הערבית והיהודית כאחד", אמר המפכ"ל, "כל אירוע כזה הוא עולם ומלואו, משפחה שמתפרקת ופצע עמוק בלב החברה הישראלית". הוא הדגיש כי המשטרה מחבקת את משפחות הנרצחים ופועלת ללא לאות להבאת הרוצחים מאחורי סורג ובריח.

"לעיתים בלתי אפשרי למנוע מראש"

בדבריו, ביקש המפכ"ל לעשות הבחנה בין סוגי הפשיעה השונים, וטען כי חלק מהמקרים אינם ניתנים למניעה מודיעינית על ידי המשטרה. "ישנם אירועים שמקורם בפשיעה מאורגנת, סכסוכים ומאבקי שליטה – מולם אנו פועלים בעוצמה ומקריסים תשתיות", הסביר. "לצד זאת, ישנם גם אירועים מתפרצים, בלתי צפויים, כאלה שקשה ולעיתים בלתי אפשרי למנוע מראש".

כדוגמה ל"אירועים המתפרצים", ציין המפכ"ל את המקרים הטראגיים האחרונים שאירעו בפתח תקווה, באר שבע וחצור הגלילית, וכן את אירוע הרצח שאירע הבוקר בסמוך לזכרון יעקב. לדבריו, מקרים אלו ממחישים את המציאות המורכבת המחייבת טיפול עומק של כלל גורמי החינוך, הרווחה והממשלה.

קריאה למערכת המשפט: "להחמיר בענישה"

המפכ"ל ציין כי המשטרה פועלת ב"מצב חירום מתמשך" המהווה מאבק ארוך טווח שלא תמיד מניב תוצאות מיידיות בשטח, והתחייב לעקוב אישית ובאופן צמוד אחר התקדמות חקירות תיקי הרצח.

בסיום דבריו, הפנה המפכ"ל דרישה ברורה לסיוע מצד שאר זרועות השלטון ואכיפת החוק: "אני קורא מפה לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, לפרקליטות ולבתי המשפט לעמוד לצדה של המשטרה. יש להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים, להחמיר בענישה וליצור הרתעה, במטרה לבלום את האירועים המדממים הללו".