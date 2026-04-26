בגיל 54: אייל ברקוביץ' משנה סטטוס

איש התקשורת אייל ברקוביץ', מגדולי הכדורגלנים של ישראל בכל הזמנים, הפך הבוקר (ראשון) לסבא בגיל 54. כוכב העבר שיתף בהתרגשות את הבשורה המשמחת על הצטרפותה של הנכדה החדשה למשפחה, וחשף את השם שנבחר עבורה: אמה.

ברקוביץ' הודה לקהל הרב שעטף אותו באהבה מאז היוודע הבשורה. "קיבלתי מאות הודעות, תודה רבה לכל המברכים", מסר. "כולם שלום להם. אני מקווה שאני אהיה סבא טוב, זה חשוב. היא נכדה ראשונה".

השושלת נמשכת

איל ברקוביץ' נישא בשנת 1994 לטלי, חברתו מימי התיכון, ולשניים נולדו בת ושני בנים, בהם השחקן ליאור ברקוביץ' שממשיך את דרכו של אביו על מגרשי הכדורגל. המשפחה התגוררה לאורך השנים בשכונת דניה שבחיפה, עד שבשנת 2015 החליטו בני הזוג להתגרש.

במשך שנים נחשב ברקוביץ' לאחת הדמויות המרכזיות והצבעוניות ביותר בספורט ובתקשורת הישראלית, וכעת הוא מתחיל פרק חדש ומרגש בחייו האישיים כסבא לנכדה טרייה.