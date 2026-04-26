הרצוג מודה: מעדיף הסדר טיעון על חנינה

בבית הנשיא אישרו את דיווח ה"ניו יורק טיימס" על כך שיצחק הרצוג לא מתכוון להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו בשלב הזה: "מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות"

רגע אחרי פרסום ה"ניו יורק טיימס" לפיו נשיא המדינה יצחק הרצוג לא מתכוון להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו בשלב הזה, בבית הנשיא פרסמו כעת (ראשון) התייחסות רשמית ואמרו כי יעדיף לקדם הסדר טיעון בין הצדדים.

"כפי שהתבטא מספר פעמים בעבר, נשיא המדינה יצחק הרצוג רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון" נמסר. לדברי בית הנשיא, "מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות".

"על כן, סבור הנשיא כי נכון תחילה, בטרם הדיון בבקשת החנינה עצמה, למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט" הובהר.

כאמור, ב"ניו יורק טיימס" דווח כי הרצוג לא יעניק חנינה לנתניהו, וינסה במקום זאת לקדם הסדר טיעון. לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים ישראלים, הרצוג מאמין שיש אפשרויות אחרות חוץ מחנינה, וסבור כי התפקיד המרכזי של הנשיא הוא לטפח אחדות. מסיבה זו, הוא לא מתכוון להחליט בנושא בשלב הזה - כשהוא מעדיף במקום זאת לנסות להגיע לפתרון דרך שיחות ומשא ומתן.