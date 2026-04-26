הממשלה אישרה את מינוי השגריר הראשון של ישראל בסומלילנד

5 חודשים אחרי כינון היחסים בין המדינות, הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של מיכאל לוטם כשגריר הראשון של ישראל בסומלילנד

עכשיו זה סופי: הממשלה אישרה כעת (ראשון) פה אחד את מינויו של מיכאל לוטם כשגריר הראשון של ישראל לסומלילנד, זאת בהתאם להצעת שר החוץ גדעון סער בהמלצת ועדת השרים למינויים בשירות החוץ.

לוטם מכהן כיום כשגריר נייד כלכלי ליבשת אפריקה, והוא כיהן בעבר כשגריר ישראל לקניה, כשגריר ישראל לאזרבייג׳אן וכשגריר ישראל לקזחסטן. בשלב הראשון יהיה לוטם שגריר לא תושב בסומלילנד.

מינויו של לוטם כשגריר הישראלי הראשון לסומלילנד מגיע בהמשך לכינון היחסים בין שתי המדינות בדצמבר 2025, ולביקורו ההיסטורי של סער בסומלילנד בחודש ינואר השנה. בפברואר האחרון הודיעה סומלילנד על מינויו של ד”ר מוחמד חגי לשגריר סומלילנד הראשון בישראל.

עוד הוחלט כי לתפקיד שגריר ישראל לסינגפור ולמזרח טימור מונה יהל וילן, שכיהן בעבר כשגריר ישראל לקניה ושגריר ישראל לסרביה.

