רגע מכונן ביחסים: ישראל וסומלילנד מינו לראשונה שגרירים

יאיר אמר
כ"ח ניסן התשפ"ו
שר החוץ גדעון סער בסומלילנד (צילום: דוברות משרד החוץ) צילום: (צילום: דוברות משרד החוץ)

במסגת סבב מינוי שגרירים במשרד החוץ, ישראל וסומלילנד מינו לראשונה שגרירים הדדיים, לאחר שישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם המכירה במעמדה בעצמאי של סומלילנד.

לתפקיד מונה מיכאל לוטם שמכהן כיום כ'שגריר נייד' לשיתוף פעולה כלכלי ביבשת אפריקה, וכיהן בעבר כשגריר ישראל לקניה, כשגריר ישראל לאזרבייג׳אן וכשגריר ישראל לקזחסטן. בשלב הראשון, עד לביסוס היחסים והקמת התשתיות הדיפלומטיות, לטום ישמש כשגריר אך לא יתגורר בסומלילנד.

בחודש פברואר הודיעה סומלילנד על מינויו של ד”ר מוחמד חגי לשגריר סומלילנד הראשון בישראל, מדובר בצעד משמעותי בכינון בסיס היחסים בין המדינות.

כחלק מהסבב, מונה גם יהלן וילן, אל תפקיד שגריר ישראל לסינגפור ולמזרח טימור.

