הממשלה אישרה: דורון כהן מונה לתפקיד נציב שירות המדינה

המינוי של מנכ"ל משרד האוצר לשעבר אושר פה אחד על ידי שרי הממשלה לתקופה של שש שנים. כהן, שמביא עמו ניסיון עשיר במגזר הציבורי והעסקי, צפוי להיכנס לתפקידו בתחילת חודש מא

הממשלה אישרה היום (א') פה אחד את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. המינוי אושר לתקופה של שש שנים, כאשר ראש הממשלה והשרים בירכו על המינוי ואיחלו לכהן הצלחה בתפקידו החדש והמשמעותי.

על פי החלטת הממשלה, מועד כניסתו של כהן לתפקיד נקבע ל-5 במאי 2026, או במועד השלמת ההליכים הנדרשים בהסדר ניגוד העניינים שלו – המאוחר מבין השניים.

ניסיון רחב במגזר הציבורי והעסקי

דורון כהן נחשב לאיש מקצוע בעל ניסיון רב בניהול מערכות גדולות. בעבר כיהן בשורה של תפקידי מפתח בשירות הציבורי, בהם מנכ"ל משרד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות.

לצד עשייתו הציבורית, כהן מחזיק ברקע עסקי עשיר; הוא כיהן בעבר כמנכ"ל חברת "דסק"ש" (דיסקונט השקעות) ושימש כיו"ר דירקטוריון חברת "סלקום". ניסיונו המשולב בשני המגזרים היווה שיקול מרכזי בהחלטה להפקיד בידיו את האחראיות על ניהול המשאב האנושי ועיצוב פניו של שירות המדינה בשנים הקרובות.