טלטלה באירוויזיון: המדינה שתחשיך את המסך בגלל ישראל

אחרי שהודיעה כי לא תשתתף בתחרות, רשות השידור RTÉ הודיעה כי לא תשדר את תחרות 2026 במחאה על השתתפות ישראל

דרמה בעולם הבידור האירופי: רשת השידור האירית RTÉ הודיעה רשמית כי לא תשדר את תחרות האירוויזיון הקרובה שתתקיים בווינה. המהלך הדרמטי חורג מהחלטה שגרתית על אי-שליחת נציג; מדובר בחרם שידורים מלא, שמשמעותו שהקהל האירי לא יוכל לצפות בתחרות בערוץ הציבורי לראשונה מזה עשורים.

ההחלטה מגיעה כחלק מגל פרישות גובר ביבשת, הכולל מדינות כמו ספרד וסלובניה, המוחות על השתתפותה של ישראל בתחרות על רקע המלחמה בעזה. בהצהרת הרשת נאמר כי המשך קיום האירוע במתכונתו הנוכחית הוא "בלתי סביר מבחינה מוסרית".

עבור ה-EBU (איגוד השידור האירופי), מדובר במכה תדמיתית וכלכלית קשה. אירלנד, שיאנית הזכיות לשעבר ומדינה המזוהה עמוקות עם התחרות, נחשבת לקול דומיננטי באירופה.

פרישתה מסמנת את החרפת הקיטוב הפוליטי בתוך מה שאמור להיות "אירוע מוזיקלי א-פוליטי". בעוד מדינות רבות אחרות ממשיכות בהכנות כרגיל, נראה כי אירוויזיון 2026 ייזכר כאחד המשברים הגדולים ביותר בתולדות המותג, המעמיד בסימן שאלה את יכולתו לאחד את היבשת סביב הבמה.