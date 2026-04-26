תאסר חלוקת דוחות חניה באמצעות מצלמות שקוראות לוחיות רישוי

עד 30 קמ"ש: אלה הרחובות בהן תוגבל המהירות בתל אביב צילום: (צילום: מרים אלסטר/ פלאש 90)

הרשות להגנת הפרטיות קובעת כי שימוש במצלמות זיהוי לוחיות רישוי לאכיפת חניה ללא חקיקה מפורשת מהווה פגיעה בלתי חוקית בפרטיות. בית המשפט המחוזי כבר אימץ את עמדת המדינה: "עשוי להוביל לפיצויים ללא הוכחת נזק"

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מפרסמת היום (א') הבהרה חריגה המיועדת לכלל הרשויות המקומיות בישראל: חל איסור מוחלט על שימוש במצלמות מסוג LPR (זיהוי לוחיות רישוי) לצורכי אכיפת עבירות חניה, כל עוד אין לכך הסמכה מפורשת בחוק.

ההבהרה מגיעה בעקבות פסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי מדצמבר 2025, שקיבל את עמדת המדינה וקבע כי הרשויות המקומיות אינן מוסמכות להשתמש בטכנולוגיה זו לצורכי אכיפת חניה ללא הסדרה חקיקתית מתאימה.

סכנה למעקב אחר תושבים

לפי עמדת המדינה שאומצה על ידי הרשות, מצלמות ה-LPR אינן רק אמצעי צילום רגיל. היכולת שלהן לזהות אוטומטית מספרי רישוי, לאגור את המידע ולהשוותו למאגרי נתונים אחרים, מאפשרת לרשות להסיק מסקנות על מיקומו ופועלו של אדם – דבר המהווה פגיעה חמורה בפרטיות.

ברשות להגנת הפרטיות מדגישים כי אכיפה בשיטה זו ללא הסמכה בדין מהווה עוולה אזרחית. המשמעות עבור התושבים היא אפשרות להגשת תביעות לקבלת פיצויים גם ללא צורך בהוכחת נזק ממשי. מעבר לכך, שימוש כזה נחשב כהפרה של חוק הגנת הפרטיות, האוסר על שימוש במידע אישי שנאסף בניגוד לדין.

"נשתמש בסמכויות האכיפה"

לסיכום, הרשות מבהירה כי לא תהסס לפעול נגד רשויות שימשיכו להפר את ההנחיות. "במקרים המתאימים, הרשות תעשה שימוש בסמכויות המוקנות לה לצורך אכיפת הפרות אלו על ידי רשויות מקומיות", נמסר בהודעה הרשמית.

ההנחיה החדשה צפויה להשפיע על רשויות רבות שכבר הטמיעו מערכות טכנולוגיות דומות, ועשויה לעצור את מגמת האכיפה הדיגיטלית במרחב הציבורי עד להסדרה חוקית בכנסת.