אחרי אינספור דחיות: היום הבחירות לרב העיר תל אביב

אחרי אינספור דחיות, היום מתקיימות הבחירות לרבנות העיר תל אביב. המאבק בין מועמד ש"ס לגוש הליברלי, וברקע: תמיכה שקטה של חולדאי שיכולה להכריע

אחרי 8 שנים בלי רב לעיר, היום (ראשון) בשעות הצהריים יתכנס הגוף הבוחר במשרדי המועצה הדתית בתל אביב ויכריע מי יכהן כרב העיר מהחילוניות בישראל.

מי המועמדים?

למרות רשימת מועמדים רחבה על הנייר, מאחורי הקלעים מסתמן קרב ברור בין שניים:

מצד אחד, הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב ומועמד ש"ס, הנהנה מתמיכת הרבנים ומרוב נציגי משרד הדתות שיתייצבו מאחוריו.

מולו ניצב הרב חיים אמסלם, חבר כנסת לשעבר שפרש מש"ס והפך למבקר חריף של הממסד החרדי. הרב אמסלם, שמקדם קו ליברלי יותר בסוגיות דת ומדינה ותומך בגיוס חרדים ואף שלח את כל בניו לצבא, נבחר כמועמד הגוש הליברלי המאוחד במועצה.

לצד השניים, מתמודד גם הרב אריה לוין רב צפון תל אביב מזה כ-25 שנה וקצין מילואים, הנחשב לדמות אהודה בעיר, אך בשלב זה אינו נתפס כמועמד המוביל.

מאחורי הקלעים: המהלך של חולדאי

הגוף הבוחר כולל 64 חברים, כאשר 21 מהם הם נציגי שר הדתות - מרביתם צפויים לתמוך במועמד ש"ס. נתון זה מעניק יתרון משמעותי כבר בנקודת הפתיחה.

במקביל, עפ"י פרסומים גורמים בעירייה טוענים כי ראש העיר רון חולדאי, שלכאורה אינו מתערב, מעניק בפועל תמיכה שקטה לרב זבדיה - מה שעשוי להכריע את הכף.

מה צפוי?

בגוש הליברלי מנסים לבלום את המהלך באמצעות אחדות בין סיעות שונות סביב מועמד אחד. עם זאת, גם אם הגוש יישמר וכולם יחליטו על מועמד אחד, הדרך לניצחון עוברת דרך שוברי משמעת מהצד השני.

המשמעות: שלא תהיה הפתעה חריגה, היתרון נמצא בצד של הרב זבדיה כהן.