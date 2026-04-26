החרם נשבר: המהלך הדרמטי של וינה למען ישראל באירוויזיון

המשלחת הישראלית ונועם בתן זוכים למחווה מיוחדת בווינה. כל הפרטים על המהלך שהחזיר את ישראל למפה - והחשש הכבד מהפגנות אנטי-ישראליות מחוץ למיקום הנבחר

רשת הטלוויזיה האוסטרית (ORF) ומארגני אירוויזיון 2026 הודיעו בסוף השבוע רשמית על צירופה של ישראל לפרויקט ה-"Eurofan Café" היוקרתי. פרויקט בתי קפה בווינה שיארח בכל אחד מהם מדינה שמתחרה בתחרות, עם תפריט ייעודי.

לאחר שבתחילה נדמה היה כי ישראל נותרה מחוץ למפת בתי הקפה הרשמיים של התחרות – ככל הנראה משיקולי אבטחה מורכבים – הלחץ הציבורי עשה את שלו.

הנציג הישראלי, נועם בתן, שיבצע על הבמה הגדולה את השיר "Michelle", יזכה לבית חם בלב וינה: בית הקפה הנבחר הוא MQ Kantine, הממוקם ברובע המוזיאונים (MuseumsQuartier) האייקוני. המקום, שנחשב לאחד המוקדים התוססים בעיר, יהפוך בין ה-3 ל-16 במאי למוקד עלייה לרגל עבור מעריצי המשלחת הישראלית, עם מוזיקה כחול-לבן ותפריט בהשראה מקומית.

למרות החגיגה, החשש מפעולות מחאה ואנטישמיות עדיין מרחף מעל האירוע. בעלי ה-MQ Kantine לא נשארו אדישים ופרסמו הצהרה ברורה שמנסה להרגיע את הרוחות: "תחרות האירוויזיון מייצגת את ערכי השלום והאחדות. ברוח זו, אנחנו גאים לארח את המעריצים של נועם בתן ולהפריד בין המוזיקה לפוליטיקה".