במהלך השבת: סניף עזרא תלפיות נשרף כליל

פרסום ראשון. מבנה סניף עזרא בשכונת תלפיות בירושלים נשרף כליל במהלך השבת יחד עם שני ספרי התורה שהיו בו. הסניף אמור היה להיהרס בתקופה הקרובה בשל פרויקט פינוי בינוי

הסניף שנקרא על שם שלמה אומן הי"ד (בנו של חתן פרס נובל פרופ' שלמה אומן) שנפל במלחמת שלום הגליל. מבנה הסניף נשרף כליל, כולל שני ספרי התורה שהיו בו.

מבדיקה ראשונית עולה כי לא מדובר בהצתה. חוקר שריפות הוזמן למקום.

מתנועת עזרא נמסר: "במהלך השבת, שלא בשעות הפעילות, התרחשה שריפה בסניף תלפיות בירושלים. צוות כיבוי הגיע לסניף וכיבה את השריפה. לשמחתנו, אף חניך או מדריך לא נפגעו, אך נגרם נזק לספרי תורה, לציוד רב ולסניף עצמו.

הבוקר הגיע חוקר שריפות בכדי לאתר את הגורם לה. במידת הצורך נעדכן על תוצאות החקירה".

שריפת ספרי תורה צריכה להיות תמרור עצור

חבר מועצת עיריית ירושלים ומזכ"ל של תנועת "עזרא" לשעבר יהודה (גורי) פרוידיגר מסר: "הזדעזעתי לשמוע על שריפתו של הסניף הקרוי ע"ש חברי שלמה אומן הי"ד שנהרג במלחמת שלום הגליל, סניף הקיים עשרות שנים ונותן מענה לילדי ונערי השכונה, אך מזעזעת יותר הייתה הידיעה על שריפתם של שני ספרי התורה.

שריפת ספרי תורה צריכה להיות תמרור עצור המורה על עצירה וחשיבה של הצוות והחניכים בליווי הנהגת התנועה ורב התנועה. "מה זה אומר לנו".

כחבר מועצה אלווה מקרוב את הטיפול העירוני בנושא ואפעל למציאת פתרון זמני וקבוע לסניף. הסניף אמור להיהרס בתקופה הקרובה בשל פרויקט פינוי בינוי וכך זו הזדמנות לזרז את הפתרון שהתבקש ממילא לסניף".