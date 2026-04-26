דרמה בלונה פארק: הכבל התנתק, 4 אנשים נפצעו

אירוע חריג נרשם הלילה (ראשון) בלונה פארק בעיר סביליה שבספרד, כאשר מתקן בשם "Steel Max" קרס לאחר שאחד הכבלים נקרע תוך כדי הפעלה. ארבעה בני אדם נפצעו באורח קל, כששניים מהם פונו לטיפול בבית חולים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראו רגעי האימה, כאשר שני צעירים היו בתוך כדור המתקן שמעלה אותם לגובה של 90 מטר. בזמן שהם היו באוויר, אחד הכבלים נקרע מעמוד התמיכה - מה שהוביל לכך שהכדור ניתז הצידה ופגע בעוצמה בעמוד השני.

אימה בלונה פארק: הכבל התנתק, המבלים נפצעו

BREAKING: 4 people injured in horrifying accident on sling-shot ride in Spain. pic.twitter.com/DakSX31dhE — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 25, 2026

בעקבות התקרית, צוותי חירום הוזעקו לפארק וחילצו את שני הנוסעים מהכדור. לאחר טיפול רפואי ראשוני בזירה, הנוסעים פונו לבית החולים. שני בני אדם נוספים שהיו סמוך לכניסה למתקן בעת התאונה נפצעו גם כן מפגיעת חלקים של הכבל, וזכו לטיפול רפואי במקום.

בהנהלת הפארק אמרו כי המתקן יישאר סגור עד להודעה חדשה, ובמשטרה פתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה.