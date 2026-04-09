"הקדישה את חייה להצלת חיים": דינה בן יהודה תשיא משואה

פרופסור דינה בן יהודה, המובילה את המערך ההמטולוגי בממרכז הרפואי הדסה, נבחרה להשיא משואה ביום העצמאות: "מייצגת את העוצמות והחוסן של אנשי מערכת הבריאות הישראלית"

הרשימה נמשכת: השרה מירי רגב הודיעה הערב (חמישי) לפרופסור דינה בן יהודה כי היא נבחרה להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות - זאת בהתאם להמלצת הוועדה הציבורית המייעצת.

פרופ' בן יהודה, המובילה את המערך ההמטולוגי בממרכז הרפואי הדסה בירושלים, נחשבת כאחת הדמויות הבולטות בעולם הרפואה והמחקר בישראל. היא הקדישה את חייה להצלת חיים, לקידום המחקר הרפואי ולהכשרת דור העתיד של הרופאות והרופאים בישראל. במקביל לעשייתה הרבה ופריצות הדרך המדעיות שהובילה, נשאה בתפקידים משמעותיים במערכת הבריאות והאקדמיה והיא תרמה רבות לעיצוב פני הרפואה בישראל ולחיזוק מעמדה בזירה הבינלאומית.

"פרופסור דינה בן יהודה מייצגת את העוצמות והחוסן של אנשי מערכת הבריאות הישראלית שממשיכים לעמוד בחזית, לטפל, לרפא, לנטוע תקווה ולחזק את גופם, נפשם ורוחם של החולים בישראל" אמרה רגב. "החוקרות והחוקרים מוסיפים לחדש, להתחדש ולפרוץ דרכים מדעיות על מנת להציל חיים ולעצב מחדש את פני האנושות".

עוד הוסיפה ואמרה כי "בשנה כל כך מורכבת כשהעומס על בתי החולים כל כך גדול, הבחירה בדינה היא הדרך שלנו לומר לרופאות, לרופאים, לחוקרות ולחוקרים תודה מעומק הלב".